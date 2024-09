Balneari, bozza pronta ma probabile rinvio in Cdm

La bozza della norma sulle concessioni balneari è pronta, ma le forze politiche di maggioranza chiedono ulteriori interlocuzioni con la Ue per verificare la questione delle nuove gare che i Comuni possono anticipare prima del 2027. Da qui la probabilità che ci sia un altro rinvio per l'esame del provvedimento in Consiglio dei Ministri. La riunione è prevista nel pomeriggio e all'ordine del giorno non figura il decreto salva-infrazioni, all'interno del quale dovrebbe essere inserita la disposizione sui balneari. La bozza fissa a giugno 2027 le gare per le concessioni, prorogando quelle attuali fino a 30 settembre 2027. Tuttavia i Comuni possono procedere ad indire gare anche in questo periodo di transizione, come in alcuni casi hanno già fatto.