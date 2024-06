Seggi nuovamente aperti in oltre 100 comuni italiani per il secondo turno delle elezioni amministrative. Si vota domani, domenica 23 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 dalle 7 alle 15. Sono chiamati alle urne per eleggere il sindaco gli elettori dei comuni sopra i 15 mila abitanti, dove nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno"