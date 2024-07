Il Veneto riparte dall'autonomia differenziata. È la prima regione a chiedere ufficialmente di riaprire il tavolo della trattativa. Le materie senza livelli essenziali delle prestazioni sono quelle in cui non è necessario che lo stato prima stabilisca i livelli minimi. Ma Zaia chiede di aggiungere, almeno per una prima indagine, anche alcune con i Lep.