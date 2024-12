Autonomia differenziata, ok al referendum per l'abrogazione

È stata giudicata legittima la richiesta di abrogare l'Autonomia differenziata, ma prima di indire il referendum sarà necessario un altro passaggio davanti ai giudici della Consulta per la questione legata all'ammissibilità. Lo hanno stabilito i giudici dell'ufficio centrale del referendum che hanno in parte ribaltato quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che aveva considerato legittima (giudicandone anticostituzionali solo alcune parti) la legge Calderoli, promulgata il 25 giugno, e ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'Autonomia differenziata delle Regioni ordinarie.