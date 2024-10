Auto, immatricolazioni al -4,2% in Europa

Ancora numeri da brivido per il mese di settembre. Immatricolazioni al -4,2% (dati acea) per il mercato europeo. Stellantis una delle più colpite ha segnato un -26% di vendite. Secondo il centro studi Promotor, un lievissimo miglioramento nel settore delle auto elettriche, è arrivato dal regno unito che ha messo in campo incentivi di portata mai vista. Secondo l’associazione europea costruttori automobili, la vendita delle ibride ha superato per la prima volta quella dei veicoli a benzina. Ma la polemica continua, dopo le parole di Tavares che chiedeva altri incentivi