Australia, Simon Baker rilasciato: l'attore era stato trovato alla guida in stato di ebbrezza

L'attore e regista australiano Simon Baker è comparso in tribunale a Mullumbimby dove è accusato di guida in stato di ebbrezza. Il 55enne si è dichiarato colpevole, dopo essere stato trovato con una concentrazione di alcol nel sangue superiore al limite legale dello 0,05% nei pressi di casa sua. Il magistrato ha riconosciuto che Baker era pentito e che difficilmente avrebbe guidato di nuovo dopo aver bevuto, così lo ha rilasciato con una cauzione di nove mesi per buona condotta, senza registrare alcuna condanna.