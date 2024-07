Attivisti per il clima bloccano l'aeroporto di Francoforte

In uno dei periodi più caldi per l'altissimo numero di viaggiatori ad andare in tilt sono ancora gli aeroporti europei. Questa volta non a causa di un guasto ma per le proteste degli attivisti di ultima generazione che oggi hanno preso di mira in particolar modo Francoforte. Sei le persone dell’organizzazione ambientalista per il clima di ultima generazione che sono riuscite a entrare all'alba nell'aeroporto tedesco tagliando i recinti con delle cesoie prima di portarsi sulle piste con biciclette e skateboard. Decine di voli dirottati e cancellati nel più importante hub della Germania.