Attesa per la telefonata Biden-Netanyahu

E' attesa in giornata la telefonata tra Biden e Netanyahu, che dovrebbe chiarire le posizioni tra i due alleati in merito alla risposta israeliana all'Iran. Lo stesso consigliere di Washington Jake Sullivan, nel suo ultimo breafing aveva parlato di "delusione americana" per la poca trasparenza di Tel Aviv in relazione agli obiettivi da colpire. Proprio la Casa Bianca ha riferito del rinvio del viaggio a Washington del ministro della Difesa Gallant, escluso dalla riunione del consiglio di gabinetto convocata da Netanyahu per definire i dettagli di un attacco a Teheran che già prima del fine settimana veniva dato per imminente.