Attentato a Trump, ferito l'ex presidente: ucciso l'assalitore

L'attentatore, che è stato neutralizzato dalla polizia, è stato identificato come Thomas Matthew Crooks, 20enne della Pennsylvania. Ha sparato da un tetto di un edificio nelle vicinanze. Come riferito dal suo staff, "Trump sta bene". Dimesso dopo un paio d'ore dall'ospedale, lui stesso ha raccontato sui social quanto avvenuto: "Ho sentito il proiettile che mi trapassava". E poi ha aggiunto: "Non mi arrenderò mai". Biden: "Felice che sia salvo". Stephen Moore, consigliere senior della campagna di Trump esprime dubbi sulla preparazione del Security Service, la principale forma di protezione per gli ex presidenti Usa.