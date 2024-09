Attentato a Trump, chi è l'attentatore

Ryan Wesley Routh, 58 anni, proprietario di una piccola impresa edile, è stato arrestato in relazione a un apparente tentativo di assassinio di Donald Trump in Florida. Routh è considerato un detrattore di Trump, frequente critico dell'ex presidente sui social media. Routh è stato arrestato nel 2002 dopo essere stato fermato dalla polizia e aver presumibilmente messo la mano su un'arma da fuoco, una mitragliatrice, prima di barricarsi in un'attività commerciale. È un acceso sostenitore dell'Ucraina nella guerra contro la Russia.