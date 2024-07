Attentato a Trump, Biden: "Non possiamo essere così"

"Non c'è spazio in America per questo tipo di violenza. È una cosa malata. Non possiamo permettere che accadano queste cose, non possiamo essere così, dobbiamo unirci per impedire che questo genere di cose accada": ha parole di fermezza e condanna per l'attentato al rivale, il presidente Joe Biden, accanto al richiamo all'unità e al sollievo per lo scampato pericolo. "Io e Jill - prosegue - siamo grati di sentire che sta bene, preghiamo per lui e la sua famiglia e per tutti quelli che erano al comizio".