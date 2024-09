Attacco russo a Poltava, Zelensky: "La feccia russa pagherà"

"La feccia russa sarà sicuramente ritenuta responsabile di questo attacco”. Lo ha detto il presidente ucraino Voldymyr Zelensky dopo l'attacco russo a Poltava che ha provocato decine di morti e feriti. Il presidente ucraino è tornato a incalzare gli alleati: "Continuiamo a dire a chiunque nel mondo abbia il potere di fermare questo terrore: i sistemi di difesa aerea e i missili sono necessari in Ucraina, non in un magazzino da qualche parte. Gli attacchi a lungo raggio che possono proteggerci dal terrore russo sono necessari ora, non in un secondo momento. Sfortunatamente, ogni giorno di ritardo significa perdita di vite umane".