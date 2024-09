Attacco Hezbollah, chi c'è dietro

Beirut e la stessa Hezbollah hanno accusato Israele di essere dietro il presunto attacco. "La resa dei conti è un'altra cosa e sicuramente arriverà", assicura Hezbollah in riferimento alle esplosioni dei cercapersone avvenute ieri in diverse parti del Libano, per le quali il gruppo libanese accusa Israele e il cui bilancio è di almeno una ventina di morti e migliaia di feriti. "Quello che è successo ieri non farà che rafforzare la nostra determinazione e la nostra volontà di continuare sulla strada del jihad e della resistenza", conclude Hezbollah.