Arresti per mafia a Catania, gli incontri tra gli affiliati ripresi dagli inquirenti

A Catania sono state eseguite tredici misure cautelari per associazione mafiosa. Coinvolti membri della famiglia "Santapaola Ercolano", attiva nel quartiere Villaggio Sant'Agata. I carabinieri della città etnea hanno diffuso le immagini degli incontri tra gli indagati accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso e traffico di stupefacenti, soprattutto di cocaina. Nel corso dell’attività investigativa, durata circa 1 anno e mezzo, i carabinieri hanno sequestrato un vero e proprio arsenale: cinque fucili da caccia, di cui tre a canne mozze, una mitragliatrice cecoslovacca, due pistole e oltre 350 munizioni di vario calibro, oltre a un chilo di cocaina, sei chili di hashish, un giubbotto antiproiettili e un lampeggiante blu per auto.