Arianna Meloni, chi è la sorella del premier

Arianna Meloni, sorella maggiore del premier, non ama parlare in pubblico: "In questo Giorgia è molto più brava" dice. Arianna preferisce il lavoro dietro le quinte, e nel tempo ha raggiunto un ruolo sempre più determinante nel partito: prima nella fondazione An, la cassaforte di Fratelli d'Italia, poi come capo della segreteria politica, organizzazione e tesseramento. Da lei passano i progetti del partito sul territorio, liste e candidature per le elezioni, è un punto di riferimento per gli amministratori locali. Legatissime tra loro e alla madre Anna Paratore, che le ha cresciute da sola dopo l'abbandono del padre, le sorelle Meloni, due anni di differenza, hanno frequentato entrambe fin da giovanissime la sezione del movimento sociale di Colle Oppio.