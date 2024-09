Argentina, in sciopero il personale del più grande ospedale pediatrico del Paese

Il personale medico del più grande ospedale pediatrico dell'Argentina, il Juan P. Garrahan, ha scioperato per 24 ore per ottenere stipendi e migliori condizioni di lavoro, in un Paese dove l'inflazione è alle stelle. Infermieri, medici e tecnici si sono radunati all'interno dell'Ospedale e poi hanno marciato verso il Ministero della Salute, denunciando i bassi stipendi, alcuni dei quali al di sotto dei livelli di povertà. La maggior parte del personale medico ha bisogno di due o tre lavori per sbarcare il lunario.