L'appello di Papa Francesco: "Pace per tutti i popoli, le nazioni e il creato"

Papa Francesco ha celebrato una messa solenne allo stadio di Port Moresby, la capitale della Papua Nuova Guinea, davanti a 35mila fedeli. Prima della recita dell'Angelus, il Pontefice ha fatto l'ennesimo appello per la fine dei conflitti nel mondo: "Da questa terra benedetta dal creatore - ha detto - invoco il dono della pace per tutti i popoli, per le nazioni e anche per il creato. No al riarmo - ha aggiunto - no allo sfruttamento della casa comune. Sì all'incontro tra i popoli e le culture, si all'armonia dell'uomo con le creature". Dopo la messa, Francesco ha raggiunto la città di Vanimo, nel Nord del Paese, frontiera missionaria. Il papa ha portato in dono circa una tonnellata tra medicine, giocattoli, vestiti e altro materiale.