Anna Tatangelo: "Mio figlio non vuole cimentarsi nel canto"

"Sto cercando di trasmettere l'amore per la musica a mio figlio. Al momento, però, l'ascolta soltanto, non vuole cimentarsi nel canto". Con queste parole Anna Tatangelo parla a "Verissimo" della sua passione coltivata fin da bambina per la musica e del tentativo di tramandare lo stesso entusiasmo anche al figlio Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio. Da quanto rivelato a Silvia Toffanin, però, il ragazzo si limiterebbe solo ad ascoltare, senza volersi misurare nel canto. Situazione simile anche per Mietta, che ha spiegato come il figlio Francesco si sia avvicinato al calcio.