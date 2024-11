Anm, Nordio replica: "Non ci sono toghe sgradite"

"Non ci sono toghe sgradite, ma la loro libertà è vincolata al dovere di imparzialità". In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro della Giustizia Carlo Nordio risponde all'Associazione nazionale Magistrati, che in un documento ha accusato la politica di voler screditare i giudici per assoggettarli. "Non capisco da dove traggano questa convinzione".