Andrea Bocelli, boom di visualizzazioni per la performance con Karol G

Altra sfida e altro successo per Andrea Bocelli. In attesa dell’uscita di Duets, l’album che festeggerà i 30 anni di carriera del tenore, sulle piattaforme è già boom di visualizzazioni della perfomance con Karol G. Sì, proprio lei, la reginetta colombiana del reggaeton, in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Una coppia a dir poco strana. Due artisti apparentemente distanti, e invece… I ritmi latini si mescolano con il bel canto nella nuova versione in spagnolo del grande successo di Bocelli “Vivo per Ella" che in Rete ha suscitato un entusiasmo da 7 milioni di visualizzazioni in 48 ore.