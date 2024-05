25 maggio 2024 16:58

Andrea Abodi: "La commissione di controllo sui club sportivi è un fattore di garanzia"

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sportivo che vara la""commissione indipendente per il controllo economico-finanziario" dei club sportivi professionistici di calcio e basket, annunciata in conferenza stampa dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che, a Tgcom24 commenta:""È iniziata con molte polemiche ed è finita invece con un silenzio, un silenzio di riflessione"