Amsterdam, "operazione vaso da fiori"

I residenti hanno reagito con sconcerto al progetto delle autorità di Amsterdam di reprimere quella che viene considerata una piaga di vasi di piante disordinati. Con l'"Operazione vaso da fiori", il distretto centrale della capitale olandese sta limitando i residenti a due vasi con ingombri non superiori a 50 cm per 50 cm, realizzati in materiale "sostenibile" e posizionati contro il muro di facciata. I giardini abusivi di vasi nei parcheggi e sotto gli alberi saranno confiscati, secondo l'ordinanza.