Amerigo Vespucci, il veliero approda a Singapore

Inaugurata a Singapore la 25esima tappa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, giunto per la prima volta nella città-stato a sud della Malesia. Alla cerimonia inaugurale il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, l’Ambasciatore d’Italia a Singapore S.E. Dante Brandi, Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.