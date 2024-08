Ambientalisti imbrattano la villa di Messi a Ibiza

Il gruppo ambientalista Futuro Vegetal ha imbrattato la villa di Leo Messi a Ibiza. Gli attivisti hanno buttato vernice rossa e nera contro i muri dell'ingresso dell'abitazione del campione argentino. "Ci insegnano che i potenti sono intoccabili. È vero che le politiche sono scritte e interpretate per servire coloro che hanno di più, attaccando direttamente i diritti del resto della popolazione. Ma sono solo l'1%", ha scritto il gruppo ambientalista spagnolo in un post. Secondo loro si tratta di una "costruzione abusiva che il calciatore ha acquisito per la cifra esorbitante di 11 milioni di euro".