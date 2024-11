Alta tensione sull'autonomia differenziata. Dopo il verdetto della Consulta, che ha dichiarato incostituzionali sette punti della legge, il referendum chiesto dall'opposizione non è più proponibile. Ne è convinto il ministro della giustizia Nordio: prima bisogna leggere le motivazioni, poi toccherà al Parlamento correggere le parti del testo bocciate dalla Corte costituzionale, ma il referendum in questa situazione è superato. "Detto questo - prosegue Nordio - ci vorranno mesi o forse anni per arrivare a una soluzione definitiva". Affermazioni che suscitano dure reazioni dall'opposizione.