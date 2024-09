Alluvioni in Europa, il premier romeno annuncia aiuti

Continua il codice rosso per il maltempo in Romania, dove nello scorso fine settimana le inondazioni hanno provocato sette morti e diverse migliaia di sfollati. Oggi il primo ministro Marcel Ciolacu ha annunciato una riunione straordinaria del governo per decidere le misure da adottare a fronte di danni che non sono ancora del tutto quantificabili. Misure che in parte anticipato. "Ogni famiglia colpita dal disastro - ha dichiarato il primo ministro ripreso dalla Mediafax - riceverà un aiuto d'urgenza da parte del governo di al massimo 10000 Lei (circa 2000 euro).