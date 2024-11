Alluvione Valencia, re Felipe e autorità contestati: visita agli alluvionati interrotta

Covate per 5 giorni nella lotta impari contro il fango, la rabbia e l'indignazione degli alluvionati sono esplose a Paiporta: al grido di "assassini", la gente ha lanciato melma e oggetti contro re Felipe e Letizia, il premier Pedro Sanchez e il governatore della regione di Valencia, Carlos Mazòn, in visita al groud zero dell'immane catastrofe che si è abbattuta martedì sulla periferia sud di Valencia. "Fuera! Fuera!", le urla rivolte al corteo di autorità che ha percorso a piedi la strada d'accesso alla località devastata, dove si contano 72 delle 217 vittime finora recuperate. Così i reali hanno rinunciato a proseguire la visita sul territorio.