Alluvione Valencia, l'italiano Bruno Pomara a Tgcom24: "Gente sorpresa nei centri commerciali"

"Questa è una delle peggiori tragedie legate al clima che la Spagna ricordi. L'ultima risaliva al 1996 a Biescas, mentre Valencia stessa era stata fortemente colpita nel 1957. E già allora si decise di deviare il fiume Turia, che al tempo attraversava il centro città", aggiunge.





Come stanno gli italiani di Valencia? "Subito, - risponde Pomara, - come comunità italiana ci siamo organizzati sulle varie chat e pagine social per reperire i connazionali irraggiungibili. Da stanotte ne manca solo uno all'appello e speriamo che presto dia notizie. In 16mila siamo censiti a Valencia e proprio nella zona colpita dalla catastrofe ne vivono un migliaio che lì hanno anche attività commerciali, ristoranti, pizzerie e hanno perso tutto".