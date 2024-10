Alluvione Spagna, i video delle inondazioni

Vaste zone della Spagna sono state colpite da forti piogge, le più colpite l'Andalusia e soprattutto la regione di Valencia, dove almeno 13 persone sono morte a causa delle piogge torrenziali provocate dalla “tempesta Dana” che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna. Un diluvio che ha portato fino a 200 litri di pioggia per metro quadrato in poche ore, quasi la metà delle precipitazioni annuali previste per la zona. Le inondazioni hanno intrappolato decine di residenti nelle loro case, con drammatici salvataggi. A Valencia, le inondazioni improvvise si sono unite ai fiumi che hanno rotto gli argini, cosa che si è verificata anche nella provincia di Malaga. Nei video social decine e decine di automobili trascinate via dalla marea di acqua e fango.