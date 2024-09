Alluvione, la maggioranza frena sulla polizza obbligatoria

Era stata Giorgia Meloni, prima di partire per New York per l'assemblea generale dell'Onu, a invitare tutti a mettere da parte le polemiche. Ventiquattro i milioni di euro stanziati dal governo per l'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, poi fra Palazzo Chigi e Regioni una nuova ricognizione sui danni. Ma a dare forza alle tensioni di queste ore è stata la proposta del ministro Musumeci, responsabile della Protezione Civile, sull'obbligatorietà dell'assicurazione contro le catastrofi naturali. A sottoscriverla i proprietari di immobili. Ma la stessa maggioranza ha puntato i piedi.