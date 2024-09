Alla Regata Storica di Venezia: "Stop moto ondoso"

A Venezia in migliaia si sono riuniti lungo il Canal Grande per seguire le gesta delle centinaia di imbarcazioni a remi che partecipavano alla Regata Storica, che si tiene ogni anno in ricordo della regina Caterina Cornaro. La vittoria, per il secondo anno, è stata dell'equipaggio composto da Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio. Nei panni di Cornaro questa volta c'era l'attrice Debora Caprioglio. L'evento è diventato anche un'occasione per denunciare gli effetti dannosi del traffico a motore sulla Laguna. Molte barche a remi hanno esposto lo striscione con scritto "Stop moto ondoso".