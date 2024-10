Dopo la separazione da Alvaro Morata, Alice Campello ha trascorso qualche giorno a New York. L'influencer non ha portato negli States anche i quattro figli e proprio a chi ha fatto notare la loro assenza, la Campello ha dato una risposta piccata: "I figli hanno un padre che ha le stesse responsabilità di una madre". In quei giorni, a quanto pare, i bambini erano rimasti a Milano con l'attaccante rossonero.