Alessandro Giuli, chi è il nuovo ministro della Cultura

Romano di origini marchigiane, 48 anni, Alessandro Giuli è il nuovo ministro della Cultura. Estimatore del suo predecessore - che lo ha voluto alla guida del museo di arte contemporanea, il Maxxi di Roma - quando il suo nome era circolato come possibile sostituto di Sangiuliano, Giuli ha voluto incontrare l'ex ministro il giorno prima delle dimissioni. Visita che appare già come un passaggio di consegne tra i due, accomunati dalla stima reciproca e dalla professione di giornalista. Lavoro che il neoministro ha esercitato prima scrivendo per quotidiani locali, poi sulle pagine de il Foglio, allora diretto da Giuliano Ferrara, che - racconta Giuli - lo volle in redazione e che lo vedrà arrivare alla vicedirezione nel 2017, dopo un colloquio durato appena tre secondi.