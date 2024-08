Aiea: "Peggiora la sicurezza nella centrale nucleare di Zhaporizhzhia"

In Ucraina torna l'allarme per la centrale nucleare di Zhaporizha, occupata dai russi. Secondo l'Aiea "peggiora la sicurezza nella centrale". Preoccupano le esplosioni vicino alle strutture sensibili e le attività militari dell'ultima settimana. Intanto continua l'offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Kursk. Le forze del Cremlino non sono state in grado di respingere il nemico e Kiev ha detto di aver bombardato un altro ponte sul fiume Sejm. L'Ucraina ha fatto sapere che adesso controlla 1.150 km quadrati di territorio russo e un'ottantina di villaggi, oltre alla città di Sudzha.