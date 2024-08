Agustina Gandolfo salva il figlio, stava per essere schiacciato da uno specchio

Attimi di paura in casa Martinez, dove un intervento tempestivo di Agustina Gandolfo, moglie del calciatore Lautaro Martinez, ha evitato un possibile incidente domestico. Il loro figlio di un anno, Theo, stava giocando con un grande specchio appoggiato a una parete, quando l'oggetto ha rischiato di cadergli addosso. Grazie a un rapido scatto, la donna è riuscita a salvare il piccolo, trascinandolo via appena in tempo. Agustina ha condiviso il video dell'incidente sui social, commentando: "Theo, mi fa venire un infarto”.