Addio a Paolo Pillitteri: fu sindaco di Milano dal 1986 al 1992

È scomparso proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 84 anni: Paolo Pillitteri, ex deputato socialista, cognato di Bettino Craxi, sindaco di Milano dal 1986 al 1992. Erano gli anni della cosiddetta "Milano da bere", quando la capitale economica del Paese, uscita dagli anni bui del terrorismo, riprendeva a uscire la sera, a divertirsi e diventava la capitale del "Made in Italy".