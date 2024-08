A Manahattan, nell'East River, arriverà una piscina galleggiante

Manahattan accelera il progetto per la balneabilità di uno dei suoi principali corsi d'acqua: l'East River. A rendere possibile la balneazione sarà in realtà una piscina galleggiante, chiamata "+Pool". La salubrità dell'acqua all'interno sarà garantita da un sofisticato sistema autofiltrante. I nuotatori potrebbero aspettare fino all'estate 2026 per il giorno dell'apertura. Anche se secondo i piani i newyorkesi dovrebbero vedere la piscina prendere forma al largo del Pier 35 già il prossimo anno, una tempistica esatta per il suo completamento deve ancora essere annunciata.