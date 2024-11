Conte, Grillo e i quesiti dei 5 Stelle

Dodici punti all’ordine del giorno, dal “ruolo del garante” alle proposte di modificare “il limite dei due mandati”, fino al “nome e al simbolo” del partito. Su questo - ma anche su Europa, pace, sanità e fisco - prima gli iscritti 5 stelle interverranno in incontri telematici esponendo il proprio pensiero dal 15 al 20 novembre, poi voteranno online dal 21 al 24 per scegliere quali siano i quesiti prioritari per il nuovo Movimento a trazione Conte.