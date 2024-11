4 Novembre, Mattarella: "Alle Forze armate plauso e riconoscenza"

Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate, il 4 Novembre. "Il più riconoscente e commosso pensiero va a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l'Italia. La loro memoria sia esortazione alla coscienza civile del Paese, specie alle giovani generazioni, affinché sappiano percorrere la strada dell'impegno per la difesa dei valori della Costituzione. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e personale civile della Difesa, il vostro servizio alla Repubblica, alla quale avete giurato fedeltà, merita il plauso e la riconoscenza dei nostri concittadini". Con il capo del Quirinale, all'Altare della Patria a Roma, anche il premier Giorgia Meloni e le alte cariche dello Stato. Mattarella ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto.