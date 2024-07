11 settembre, il crollo delle Torri Gemelle da un'angolazione inedita

Finito per anni in un cassetto e pubblicato su YouTube solo pochi giorni fa. Un video dell'attentato al World Trade Center, quelle sequenze che per anni sono state viste e riviste, mandate in onda dalle tv di tutto il mondo, oggi vengono mostrate da un'angolazione del tutto inedita. Il filmato che riprende il crollo della prima Torre fu girato dall'East Village e diffuso 23 anni dopo da Kei Sugimoto, un amatore che si trovava sul tetto di un edificio di Saint Marks Place a New York con una videocamera con teleconvertitore Sony.