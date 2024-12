Mantovano lancia la proposta: "Pubblica l'identità degli analisti 007"

Servizi meno segreti? Difficile che parli a caso, Alfredo Mantovano. Di certo non lo ha fatto ieri il sottosegretario con delega all’intelligence, quando ha premiato un gruppo di studenti universitari per le loro tesine sulla sicurezza nazionale a Piazza Dante, il quartier generale degli 007 italiani. «Troviamo strade per riconsiderare i vincoli di segretezza riguardanti l'identità del personale della nostra intelligence non impiegato in contesti operativi» ha messo a verbale.