"Via l'obbligo dei vaccini", polemiche sulla proposta della Lega

Nuovo blitz della Lega in chiave no vax: con un emendamento, sottoscritto dal leghista Borghi e proposto al decreto liste d'attesa al vaglio del Senato, si chiede di cancellare l'obbligo vaccinale per i minori fino a 16 anni e i minori stranieri non accompagnati. In particolare, che i vaccini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella non siano più obbligatori, ma solo "raccomandati". Altra richiesta è consentire che i bambini che non sono stati vaccinati per quelle malattie possano essere iscritti alle scuole per l'infanzia (comprese quelle private non paritarie). L'ex ministro Lorenzin: "Togliere obbligo vaccini ora vera e propria follia. Proposte che lisciano il pelo ai no vax".