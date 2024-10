"Turisti andate a casa", lo sfregio sulle Tre Cime di Lavaredo

Una scritta in stampatello nero "Tourists go home" (Turisti andate a casa) è comparsa su un masso delle Tre Cime di Lavaredo, sulle Dolomiti. A scoprirla è stato l'alpinista e atleta paralimpico Moreno Pesce. "Preferisco non commentare. Il sasso dove c'è l'impronta fossile, imbrattato così... non è una sana montagna. È amara questa cosa. Qui alle Tre Cime è un risveglio non bello", ha detto Pesce in un video sui social in cui mostra lo sfregio. "Amare la montagna e condividere una passione non è questo... Buona vita ma soprattutto buona e sana montagna...diversa da questa", ha poi scritto a corredo del post pubblicato sul suo profilo Facebook.