24 aprile 2024 10:43

"Sugo-gate", Ligabue non ci sta e risponde a Antonella Clerici

Botta e risposta tra Antonella Clerici e Luciano Ligabue sul no di quest'ultimo alla partecipazione al Sanremo 2010, guidato proprio dalla conduttrice. In un'intervista tv, la Clerici ha svelato il nome del cantante coinvolto nel "sugo-gate", cioè del cantante che, a quanto le fu riferito, rifiutò il suo Festival perché lei "sapeva troppo di sugo". Il rocker: "Mai detto, non vado a Sanremo per la tensione"