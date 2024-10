"Sono una deputata, non chiamarmi cara": la risposta che zittisce l'Europarlamentare

Duro botta e risposta all'Europarlamento tra due politici spagnoli, Irene Montero e Alvise Perez. Parlando di come difendere le donne, l'uomo si è ricolto alla collega chiamandola "querida Irene", cioè "cara Irene". Una confidenza inusuale che la donna non ha gradito: "Deputato, sono una deputata, non cara. E togliti quel maschilismo dalla faccia", ha puntualizzato all'inizio del suo intervento, in cui ha parlato dei diritti delle donne e dei migranti, di servizi pubblici e della necessità, ha detto, "di allontanare i razzisti e i fascisti come te". Perez ha mostrato un sorriso di sfida o imbarazzo mentre la Perez concludeva con convinzione e passione il suo discorso.