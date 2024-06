"Situazione sotto controllo""in Bolivia dopo il golpe: arrestati due alti ufficiali

Il ministro della Difesa boliviano, Edmundo Novillo, ha assicurato che "la situazione è sotto controllo all'interno delle Forze Armate", invitando la popolazione a "riprendere le proprie attività" dopo il tentato golpe militare. Gli ex comandanti dell'Esercito e della Marina, Juan Josè Zúñiga e Juan Arnez Salvador, identificati in Bolivia come i principali artefici del tentato colpo di Stato, sono stati arrestati. Almeno 12 le persone rimaste ferite durante le fasi concitate del golpe, alcune dai colpi sparati dai soldati in rivolta sulla Plaza Murillo di La Paz e nelle sue vicinanze.