"Mai dare per scontata democrazia", il corto del Pe per il voto

Il filmato di quattro minuti raccoglie le testimonianze di alcuni cittadini anziani provenienti da vari Paesi dell'Ue. I protagonisti tramandano alle prossime generazioni i loro racconti sulla democrazia, sottolineando come questo diritto non vada mai dato per scontato. Nello specifico, il video racconta le vicissitudini di molti Paesi europei che sono stati teatro di conflitti armati o hanno visto limitate le libertà individuali dei propri cittadini, a dimostrazione di quanto sia importante difendere attivamente la democrazia.

Una donna ricorda l'arrivo dei tedeschi in Francia e il sacrificio della madre, morta per proteggerla. "A Timisoara i ragazzi venivano fucilati davanti alla Cattedrale", racconta una donna di origine romena. "Mio padre venne deportato ad Auschwitz e assassinato lì. Mia madre mi diede via sapendo che non mi avrebbe più visto", è il ricordo di un sopravvissuto ai rastrellamenti nazisti. Nel corto c'è anche una testimonianza italiana: "Non si deve mai dare per scontata la democrazia, bisogna sempre sostenerla e proteggerla", spiega un uomo. Il corto termina con la lettura, da parte di tutti i protagonisti della pellicola, di una lettera ai giovani. "Bisogna lottare per ottenere la democrazia, bisogna essere vigili", è l'invito che arriva da chi ha vissuto il secolo scorso in Europa.