"Io Canto Generation", la toccante esibizione di Al Bano e Fausto Leali con "Di rose e di spine"

Per la prima volta insieme, Al Bano e Fausto Leali hanno regalato al pubblico di "Io Canto Generation" un'esibizione particolarmente toccante sulle note del brano "Di rose e di spine".

"Ho ancora la ferita di quell'anno, perché il pubblico era dalla nostra parte ma dalla giuria di qualità mi hanno mandato a casa in prima serata", ha commentato prima dell'esibizione il cantautore di Cellino San Marco, tornando sul risultato ottenuto al Festival di Sanremo 2017 proprio con la canzone riproposta in versione inedita nel programma condotto da Gerry Scotti.