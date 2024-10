"Grande Fratello", l'incontro tra Yulia e il fidanzato: "I miei sentimenti sono cambiati"| E lui: "Levati l'anello"

Durante la nona puntata del "Grande Fratello" va in scena il confronto tra Yulia Bruschi e il fidanzato Simone. A spingere il ragazzo verso un chiarimento, le recenti dichiarazioni della concorrente, che oltre ad essersi avvicinata a Giglio, aveva apertamente ammesso come i suoi sentimenti fossero cambiati. Parole ribadite anche a Simone, che in cambio chiede solo una cortesia: "Levati l'anello, che per me ha un significato immenso".

"Mi prendo tutte le responsabilità e le conseguenze, so che per lui è importante questo anello", è il commento che Yulia rivolge poco dopo ad Alfonso Signorini.