"Grande Fratello", il meglio della sesta puntata

Sorprese, confronti, nomination e il primo eliminato dell'edizione segnano la sesta puntata del "Grande Fratello", in onda giovedì 3 ottobre in prima serata su Canale 5. Dopo essere uscita improvvisamente dalla Casa, Ilaria Clemente varca di nuovo la porta rossa per un annuncio che riempie di gioia il cuore dei concorrenti. "Io e Dani aspettiamo un bambino o una bambina, ancora non si sa", sono le parole della 30enne, visibilmente emozionata.

Sorpresa speciale per Enzo Paolo Turchi, che rivede Carmen Russo proprio nel giorno in cui la ballerina festeggia il suo 65esimo compleanno.

Mentre Clarissa Burt deve abbandonare il reality dopo il verdetto del televoto, altri quattro concorrenti finiscono in nomination. Chi verrà salvato dal pubblico tra Yulia, Mariavittoria, Iago e Clayton?